Bloomberg: Трамп за год потерял $300 миллионов

Состояние президента США Дональда Трампа за последний год сократилось почти на 300 миллионов долларов, это самое сильное падение за последние пять лет. Об этом сообщает Bloomberg.

На сегодня состояние главы Белого дома оценивается в 2,7 млрд долларов. С момента избрания Трампа президентом его активы упали на 10%. В начале каденции состояние оценивалось в 3 млрд долларов.

По мнению экспертов, причиной этого стало падение цен на недвижимость компании Trump Organization, а усилили падение последствия пандемии коронавируса.