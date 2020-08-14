Собрались члены первого холдинга. Выступил Микаил Джаббаров

Согласно информации, председатель и члены Наблюдательного совета поблагодарили президента Ильхама Алиева за оказанное доверие.

14 августа состоялось первое заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ) с участием председателя НС АИХ, премьер-министра Али Асадова и членов НС АИХ – помощника президента Азербайджанской Республики Шахмара Мовсумова, помощника президента Натика Амирова, министра экономики Микаила Джаббарова и министра финансов Самира Шарифова, сообщает haqqin.az.

На видеоконференции обсуждались задачи, вытекающие из Указа президента Азербайджанской Республики, - организация корпоративного управления, эффективной и прозрачной деятельности, укрепление финансового здоровья, обеспечение устойчивого развития и некоторые организационные вопросы. Своевременное и полное выполнение поставленных задач было определено в качестве первоочередной задачи для выполнения.

Министр экономики Микаил Джаббаров рассказал об организационных вопросах и функциональной деятельности АИХ.

Председатель Наблюдательного совета дал поручение о мерах, которые необходимо принять в кратчайшие сроки для обеспечения деятельности АИХ.

Напомним, в ходе видеоконференции 6 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул необходимость совершенствования управления для повышения эффективности экономической деятельности государственных компаний и поручил Кабинету министров принять соответствующие меры.

7 августа был подписан соответствующий Указ Президента «О создании Азербайджанского инвестиционного холдинга (AИХ) и утверждении его Устава».

12 августа распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева утвержден состав Наблюдательного совета АИХ (НС АИХ).