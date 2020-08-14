Ученые раскрыли причину появления раковых опухолей

Ученые исследовательского института лейкемии Хосе Каррераса и Университета Барселоны в Испании раскрыли почти полувековую загадку изменений в клетках, сопутствующих появлению раковых опухолей, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Еще в 1975 году было выяснено, что в клетке, которая трансформируется в злокачественную, теряется фрагмент нуклеотида транспортной РНК, обозначенного как нуклеотид Y. И с тех пор ученые ломали голову над тем, какую роль это изменение играет в развитии онкозаболеваний.

В новом исследовании удалось выяснить, что при онкозаболевании белок, который генерирует нуклеотид Y, отключается через эпигенетическую регуляцию, что вызывает небольшие, но агрессивные образования, пишет Корреспондент.net.

Специалисты отмечают, что больше всего изменений происходит в гене TYW2, что наблюдается при раке желудка, толстой кишки и матки и весьма значительно снижает выживаемость пациентов.

Теперь ученые планируют выяснить, как восстановить активность TYW2 и вернуть клеточному механизму синтеза белка утраченный нуклеотид.