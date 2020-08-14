В Китае начали продавать вакцину от коронавируса. Больше всех этому удивились разработчики, потому что они еще не завершили третью фазу испытаний. То есть вакцину испытывают на добровольцах, не доказана ее безопасность и эффективность. Без этого заключения препарат не зарегистрируют, пишет Комсомольская правда.

Китайская газета Global Times сообщает, что реклама "вакцины от COVID-19" появилась в аккаунтах WeChat. Мошенники хотят за три укола 71,70 доллара. В сообщениях сказано, что препарат разработан пекинской компанией Sinovac Life Sciences Corp.

Представители фармкомпании сообщили, что они не производят вакцину. Ученые попросили не поддаваться на уловки мошенников, распространять вакцину могут только агентства по контролю и профилактике заболеваний.