Собянин рассказал о росте заболеваемости гриппом и пневмонией в Москве
В Москве зарегистрирован рост ОРВИ и случаев заболевания пневмонией, которая не связана с коронавирусом, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний, не коронавирусных, а обычных пневмоний. Конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст. Поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа», – заявил Собянин в эфире «России 1», передает ТАСС.