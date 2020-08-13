Брат Трампа попал в больницу. Трамп надеется на лучшее

Младший брат президента США Роберт Трамп помещен в больницу в Нью-Йорке в связи с болезнью. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

Она подтвердила информацию источников телекомпании о болезни брата главы американского государства. Макинэни отметила, что они поддерживают "очень хорошие отношения".

Как утверждают источники телекомпании, Роберт Трамп тяжело болен. Он был помещен в палату интенсивной терапии больницы "Маунт Синай" неделю назад. Источники не раскрывают, какого рода заболевание у брата президента.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Белом доме, заявил, что надеется на то, что его младший брат Роберт, попавший в больницу Нью-Йорка, поправится: "У меня замечательный брат, с которым у меня отличные отношения. Он сейчас находится в больнице. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке".

По его словам, Роберт Трамп переживает "тяжелые времена". Президент не уточнил причину госпитализации.