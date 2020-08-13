Новый пик коронавируса в Европе

О новом пике сообщила Франция — почти три тысячи заболевших за сутки. Этим утром правительство признало Париж зоной активного распространения COVID-19 и предоставило местным властям полномочия вводить дополнительные ограничения, пишут Вести.ру.

Сразу несколько стран в пятницу, 14 августа, сообщили о резком росте числа заболевших коронавирусом. Новые антирекорды в Румынии и Венесуэле. В Мексике зараженных уже больше полумиллиона.

На этом фоне Британия решила ввести двухнедельный карантин для всех, включая собственных граждан, прибывших из Франции и еще пяти стран, в том числе Нидерландов и Монако. Эта мера вызвала негативную реакцию на другом берегу Ла-Манша и волну хаоса среди путешественников.

Находящиеся во Франции британские туристы, узнав о карантине, поздно вечером 13 августа тут же бросились скупать обратные билеты, чтобы успеть до введения новых правил. Цены мгновенно взлетели ввысь. Автомобильные пробки выстроились на французской стороне Евротоннеля в Кале.

В список стран с обязательным карантином пока не внесли Германию, хотя там число заболевших продолжает стабильно расти. Поговаривают, что на очереди Греция — еще одно популярное направление среди уезжающих отдохнуть британцев.