Лига чемпионов: «Бавария» забила восемь голов «Барселоне»

Сегодня состоялся еще один четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. В Лиссабоне встречались «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

Игра завершилась невероятным разгромом испанского клуба со счетом 8:2. По два гола забили Томас Мюллер (4-я минута и 31-я) и Коутиньо (85-я, 89-я), по голу в активе Ивана Перишича (22-я), Сержа Гнабри (28-я), Йозуа Киммиха (63-я) и Роберта Левандовски (82-я).

«Барселона» забила два, но один из голов на 7-й минуте в свои ворота отправил футболист «Баварии» Давид Алаба, а еще один гол на счету Луиса Суареса (57-я).

В полуфинале «Бавария» сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» (Англия) - «Лион» (Франция), который состоится сегодня. Другая полуфинальная пара уже известна – «ПСЖ» (Франция) - «Лейпциг» (Германия).

Напомним, что все матчи проходят в Лиссабоне без болельщиков. Четвертьфинальные и полуфинальные стадии состоят из одного матча.

Стоит добавить, что «Барселона» пропустила восемь голов впервые с 1946 года, когда каталонцы проиграли 0:8 «Севилье» в Кубке Испании. Это самое крупное поражение «Барсы» в еврокубках.

Впервые с 2007 года в полуфиналах Лиги чемпионов не будет ни одной испанской команды. Мадридский «Реал» вылетел в 1/8 финала, а «Атлетико» - в четвертьфинале.