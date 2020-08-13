Анкара и Вашингтон обсуждают Ливию и Средиземноморье
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном.
Как сообщает Anadolu, стороны детально обсудили состояние двусторонних отношений, обстановку в Ливии, регионе Восточного Средиземноморья и вокруг Палестины.
В ходе беседы была выражена приверженность Турции мирному урегулированию ситуации в Ливии и Восточном Средиземноморье в рамках международного права и посредством переговоров.