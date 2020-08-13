Россия обратилась к Трампу с предложением по Ирану

МИД РФ призвал президента США Дональда Трампа ознакомиться с предложением президента России Владимира Путина о проведении в формате онлайн-саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Германии и Ирана по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), прикрепив в своем аккаунте в Twitter ссылку на соответствующий документ, опубликованный на английском языке, передает ТАСС.

"Президент США Дональд Трамп, мы слышали, что вы не были информированы о предложении президента России. В двух словах: мы предлагаем обеспечить безопасность в Персидском заливе", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Сохраняйте спокойствие и следуйте за аккаунтом МИД РФ в Twitter, чтобы оставаться информированным, когда госсекретарь США Майкл Помпео занят", - добавили в российском МИД.

Ранее Трамп сообщил журналистам, что его еще не информировали о предложении президента Путина провести в ближайшее время в режиме онлайн-саммит "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации СВПД.