Группа астрономов обнаружила галактику, которая является древним близнецом Млечного Пути. Расстояние до нее составляет 12 миллиардов световых лет. Об этом пишет научный журнал Nature.

«Это открытие показывает, что те структуры, которые мы видим в ближайших спиральных галактиках и в Млечном Пути, существовали уже 12 миллиардов лет назад», — пояснила астроном из Астрофизического института Общества Макса Планка и один из авторов исследования Франческа Риццо.

Риццо и ее коллеги наблюдали за SPT0418-47 при помощи микроволнового телескопа ALMA. Свет от этой галактики идет до Земли более чем 12 миллиардов лет. Поэтому сейчас специалисты могут видеть ее в том состоянии, в котором она находилась примерно через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва.

В ходе исследования выяснилось, что форма этой галактики больше похожа на форму Млечного Пути, чем на формы, присущие всем древним галактикам. Кроме того, SPT0418-47 ближе к современным галактикам, чем к древним, и с точки зрения устройства материи диска.