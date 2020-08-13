В Китае появится город будущего, который будет создан с учетом всех особенностей жизни в разгар эпидемии. Проектированием займется архитектурное бюро Guallart Architects, пишет Лента.ру со ссылкой на ArchDaily.

Новый город появится в округе Сюнъань, в 140 километрах от Пекина. Предполагается, что он будет полностью работать на альтернативных источниках энергии и развивать экономику за счет технологической индустрии.