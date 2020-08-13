Совбез ООН отклонил резолюцию США по Ирану

По словам Помпео, СБ ООН «наделен ответственностью по поддержанию международного мира и безопасности», но «сегодня ему не удалось остаться приверженным своей фундаментальной миссии», так как Совбез «отклонил разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана».

Госсекретарь США считает, что СБ ООН «открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения», передает РИА Новости.

США намерены «работать и дальше, чтобы теократический режим не имел свободы продажи и покупки вооружений, которые угрожают сердцу Европы, Ближнему Востоку и миру в целом».