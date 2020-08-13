Зеленский: Власти Белоруссии могут получить еще один горящий Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил власти Белоруссии о возможном появлении на территории страны еще одного горящего Донбасса после того, как Минск принял решение передать России бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных 29 июля. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что решение Минска выглядит несправедливым и неприемлемым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной. Кроме того, оно может обернуться негативными последствиями и для самого Минска, предрек Зеленский.

«Последствия этого решения будут трагическими... Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют», — заявил президент.