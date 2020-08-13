Хикмет Гаджиев: «Трудно сказать, когда разрешат свадьбы»

«Свадьбы позитивно влияют на рынок труда. Кроме того, это довольно налогооблагаемая сфера, она позитивно влияет и на госбюджет». Об этом сегодня на пресс-конференции сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что с точки зрения занятости было бы очень хорошо проводить свадьбы.

«Но, с другой стороны, нужно учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране.

Некоторые выступают очень эмоционально по этому поводу. Но здесь есть и государственная ответственность. Государство выбирает как приоритет не государственные доходы и экономическую активность, а здоровье граждан. Мы понимаем эмоциональные выступления деятелей культуры. Сейчас трудно сказать, когда будет возобновлено проведение свадеб. На данный момент решение об этом не принято», - сказал он.