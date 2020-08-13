Лукашенко о забастовках на белорусских заводах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если сотрудники заводов страны хотят бастовать — пусть идут бастовать, но на предприятиях им не место. Так он отреагировал на протесты рабочих, передает белорусское агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили сотрудников о том, что есть риск потерять работу и заводы. При этом он призвал не давить ни на кого, а просто сказать об этом.

Президент страны добавил, что дальше работа не восстановится, и заявил, что если нужна помощь от государства или выставлено требование встретиться с властями для ответов на вопросы, то отказывать не надо. Он также заявил, что экономике надо оказывать внимание в первую очередь.