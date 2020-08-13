Месси приблизился к уходу из «Барселоны»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов покинуть клуб, если в руководстве не произойдут изменения. Об этом сообщает COPE.

31-летний форвард приблизился к уходу из клуба после разгромного поражения от «Баварии» со счетом 2:8. Отмечается, что обстановка в команде накалилась. Месси готов покинуть сине-гранатовых, если ситуация в клубе не поменяется.

14 августа «Барселона» крупно уступила «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Команда пропустила восемь мячей — больше «Барселона» в рамках еврокубков не пропускала. Вероятна отставка нынешнего тренера каталонцев Кике Сетьена.

О недовольстве Месси уже сообщалось ранее. Контракт форварда с сине-гранатовыми истекает в 2021 году. Кроме того, аргентинец раскритиковал ситуацию в команде после поражения от «Осасуны» в чемпионате Испании.