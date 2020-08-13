Лукашенко и Путин снова поговорили

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин снова провели телефонный разговор. Об этом в субботу, 15 августа, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается, в ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию, которая складывается в Белоруссии.

Ранее 15 августа Лукашенко во время совещания в Минске заявил, что хочет связаться с Путиным на фоне продолжающихся в республике акций протеста. По его словам, сложившаяся в республике ситуация угрожает не только самой Белоруссии, но и России.