Россия создала первую партию вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, произведена в субботу, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".