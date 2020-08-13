Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 15:03

Не раз haqqin.az сообщал о неутихающих страстях вокруг газопровода «Северный поток-2», строительство которого остановилось на последнем этапе из-за санкций США. В ответ на недавнее заявление трех американских сенаторов по поводу новых санкций, теперь уже против конкретных лиц и целого порта Зассниц, опорного центра логистики для стройки, возмутилось министерство иностранных дел Германии. И вот новый поворот: 24 страны-члена ЕС из 27 выпустили ноту, в которой протестуют в связи с действиями США против строительства газопровода. Немецкая газета Die Welt пишет в пятничном выпуске, что дело дошло до дипломатического вмешательства: «24 страны-члена в формате видеоконференции приняли участие в дипломатическом вмешательстве». Об этом издание проинформировали источники в кулуарах Евросоюза. Тем самым европейский протест против вмешательства США получил «неожиданно сильную поддержку».

Газета пишет: «Хотя строительство северного газопровода между Россией и Германией критиковалось немалым числом европейских стран, Европейский союз показал далеко идущую способность, чтобы отбросить вмешательство США», так оценивает газета сделанный шаг. Правда, изданию не удалось выяснить, какие три страны не поддержали этот протест. Польские дипломатические источники подтвердили, что среди тройки не согласных с демаршем, есть Польша. По некоторым другим неофициальным данным, к ней могли присоединиться Литва и Румыния. По информации ежедневника, текст направленного американцам заявления соответствует сообщению шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля от 17 июля этого года, касающегося американской политики санкций. А поводом для его появления месяц назад была директива госдепартамента США, касающаяся интерпретации закона о противодействии противникам Соединенных Штатов Америки путем санкций. Изменения в законодательном акте, введенные с помощью директивы, позволяют охватить санкциями не только Nord Stream-2, но и Turkstream («Турецкий поток»). На публикацию в немецком издании ссылается dw.com. «Мы очень обеспокоены введением санкций против европейских фирм и бизнеса, - цитирует Die Welt текст ноты в адрес американских властей. - ЕС считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права». В ноте обращается внимание на то, что США все охотнее отзываются угрозами санкций, как показывают примеры «Кубы, Международного уголовного трибунала и вот теперь Nord Stream-2 и Turkstream». Потому, добавляют авторы документа, как правило, Евросоюз возражает против использования третьими странами санкций «по отношению к европейским фирмам, которые ведут легальную деятельность».

«Решение о том, какой должна быть европейская политика, должны приниматься в Европе и не могут приниматься третьими странами», - подчеркивается в документе. Выражена всецелая готовность к совместной политике санкций, касающейся международных вопросов и споров. «Там, где разделены совместные цели международной политики и безопасности, конкретные санкции и санкции, скоординированные с партнерами, имеют большую ценность», - цитирует немецкое издание ноту 24 стран-членов ЕС. Она адресована США и обвиняет заокеанского партнера в том, что своей новейшей политикой они ставят под вопрос такой совместный подход. «Там, где существуют политические различия, мы всегда открыты для диалога », - указывается в документе из Евросоюза, но одновременно и предупреждается, что диалог не может иметь место, когда формулируются угрозы наложения санкций. Как известно, «Северный поток-2» уже сейчас готов почти на 90 процентов. Но после того, как в конце прошлого года американцы предприняли санкционные меры против фирм, вовлеченных в прокладку труб на дне Балтики, из проекта вышла швейцарская компания Allseas, в результате чего стройка встала.