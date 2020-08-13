Японцев возмутила новая российская монета

Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun развернули бурную дискуссию из-за выпуска в обращение в России пятирублевой монеты в память о Курильской десантной операции.

Всего в оборот пущено 2 млн экземпляров, монета сделана из недрагоценного металла. На ее обороте изображена памятная стела солдатам СССР — освободителям Курил, которая установлена в Петропавловске-Камчатском.

Большинство японцев отрицательно восприняли новость о монете.

«Нельзя позволить России выпускать такие «юбилейные» монеты. Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть северные территории!», — написал пользователь Tokumei.

По мнению другого юзера, эта монета еще раз свидетельствует о том, что Москва не желает решать территориальный вопрос с Японией.

«Японии тоже нужно выпустить юбилейную монету в память о победе над Россией в Русско-японской войне!», — отметил он.