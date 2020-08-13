Рекордная инфляция в Зимбабве - 837,53%

Уровень инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении. Как передает ТАСС, об этом сообщило в субботу Национальное статистическое бюро Зимбабве.

В июле прошлого года этот показатель составлял 737,3%, указали в статистическом бюро.

Учетная ставка по зимбабвийскому доллару в настоящее время составляет 35,53% годовых по сравнению с 31,7% в июне текущего года.

Центробанк Зимбабве на текущей неделе установил обменный курс национальной валюты в соотношении 1 доллар США - 82,56 зимбабвийских долларов. В марте власти страны отказались от жесткой привязки своей валюты к американскому доллару, которая составляла 1 доллар США - 25 зимбабвийских долларов.