Кубинские врачи спасли от смерти 149 азербайджанцев
Кубинская бригада врачей, прибывшая в Азербайджан для помощи в борьбе с COVID-19, спасла в Баку от смерти 149 человек, провела 4950 медицинских консультаций и выполнила 5657 процедур, сообщает haqqin.az со ссылкой на латиноамериканское информационное агентство Prensa Latina.
Такова статистика по итогам первого месяца работы 42-й кубинской медицинской бригады имени Генри Рива, прилетевшей в Азербайджан в середине июля по поручению главы государства Ильхама Алиева, данному Оперативному штабу при Кабинете министров.
Накануне, как уже сообщал haqqin.az, с главой кубинской медицинской миссии Дэлси Торресом Авилой и чрезвычайным и полномочным послом Кубы в Азербайджане Фиделем Нуевесем Портуондо встретился министр здравоохранения Октай Ширалиев.
Также, по сообщению латиноамериканского СМИ, кубинские врачи приняли участие в мероприятии, посвященном празднованию 94-й годовщины со дня рождения лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Оно прошло в Клиническом медицинском центре №1 («Семашко») с участием директора медучреждения Ильхама Гафарова, который подчеркнул историческую общемировую значимость Фиделя Кастро.
Именно Кастро организовал медицинские бригады, которые предлагают свою помощь странам, нуждающимся в ней. И.Гафаров поблагодарил главу кубинской делегации и всех членов бригады от имени пациентов и всего азербайджанского народа.
В свою очередь, Дэлси Торрес Авила вспомнил о победе Кастро в 1959 году и заявил, что лучшим подарком в память о Команданте является искренний и полезный труд, коим и занимаются кубинские врачи в Азербайджане.
«Статистические данные по итогам первого месяца позволяют сказать, что наша работа положительно повлияла на результаты работы Клинического медицинского центра №1», - заключил Авила.