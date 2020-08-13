Кубинские врачи спасли от смерти 149 азербайджанцев

Натик Гусейнзаде; отдел информации 17:00

Кубинская бригада врачей, прибывшая в Азербайджан для помощи в борьбе с COVID-19, спасла в Баку от смерти 149 человек, провела 4950 медицинских консультаций и выполнила 5657 процедур, сообщает haqqin.az со ссылкой на латиноамериканское информационное агентство Prensa Latina.

Такова статистика по итогам первого месяца работы 42-й кубинской медицинской бригады имени Генри Рива, прилетевшей в Азербайджан в середине июля по поручению главы государства Ильхама Алиева, данному Оперативному штабу при Кабинете министров. Накануне, как уже сообщал haqqin.az, с главой кубинской медицинской миссии Дэлси Торресом Авилой и чрезвычайным и полномочным послом Кубы в Азербайджане Фиделем Нуевесем Портуондо встретился министр здравоохранения Октай Ширалиев. Также, по сообщению латиноамериканского СМИ, кубинские врачи приняли участие в мероприятии, посвященном празднованию 94-й годовщины со дня рождения лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Оно прошло в Клиническом медицинском центре №1 («Семашко») с участием директора медучреждения Ильхама Гафарова, который подчеркнул историческую общемировую значимость Фиделя Кастро.