Минздрав установил генотипы коронавируса, атаковавшие Азербайджан

В разных странах наблюдаются значительные различия в показателях заболеваемости и смертности от COVID-19. В связи с этим изучение генетической характеристики вируса имеет научно-практическое значение и помогает определить факторы, оказывающие влияние на распространение заболеваемости и уровень смертности.

До настоящего времени в мире было выявлено около 100 различных генотипов вируса, который способствует заболеванию COVID-19.

В ходе исследования было выявлено два генотипа вируса, циркулирующие в Азербайджане и вызывающие сравнительно легкое клиническое течение заболевания. Один из них — это генотип, распространенный на территории Турции, Казахстана, Грузии, России и др. стран. Другой – это генотип, циркулирующий в Европе и наиболее часто встречающийся в Объединенном Королевстве, Швейцарии и Австралии.

Результаты таких исследований используются для изучения природы и изменчивости вируса, способствующего заболеванию COVID-19, и разработки вакцин против этого заболевания.