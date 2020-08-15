Путин сказал Лукашенко, что Россия готова вмешаться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности России помочь республике «при первом же нашем запросе». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам белорусского лидера, об этом он договорился с президентом России Владимиром Путиными в ходе последнего телефонного разговора.

Как рассказал Лукашенко, со стороны Москвы может быть оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Белоруссии.

«Меня даже несколько удивило — Путин абсолютно посвящен в то, что происходит», — сказал он.