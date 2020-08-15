В направлении Товуза сбили армянский беспилотник
15 августа в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве обороны Азербайджана.
Очередной БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.