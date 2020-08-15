Эрдоган: «Турция не откажется от работ в Средиземном море»

Турция не намерена отказываться от планов по геологоразведочным работам в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций. Как передает ТАСС, об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Ризе во время выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.

"Сейсмологическое судно "Оруч реис" продолжит свою деятельность до 23 августа. Мы без промедления ответим, если его работе будут созданы хоть какие-то помехи. Мы рассчитываем, что Греция будет действовать в соответствии со здравым смыслом, - подчеркнул турецкий лидер. - Мы никогда не смиримся с бандитизмом на нашем континентальном шельфе и не отступим перед лицом угроз и санкций".

По словам Эрдогана, действия Анкары в Средиземном море "полностью оправданы с точки зрения международного права".