Левон Зурабян убежден, что интервью Пашиняна - позор Армении

Зурабян и Пашинян в прошлом стояли по одну сторону "баррикад", оба были в команде первого президента Левона Тер-Петросяна во время президентских выборов 2008 года, затем вместе были в составе фракции АНК в парламенте, впоследствии их пути разошлись.

Как пишет политик в своем Facebook, он получил крайне тяжелое впечатление от интервью Пашиняна, считая его провальным. Причин тому несколько – недостаточный уровень английского, содержание ответов, прежние шаги премьера, за которые теперь надо оправдываться, незнание сути карабахского вопроса, отсутствие собственного представления о решении конфликта.

Представитель АНК отмечает, что ни Пашинян, ни глава МИД, который несколько месяцев назад был гостем программы, не смогли правильно сформулировать суть конфликта.

Он считает, что премьер не смог грамотно ответить и на вопрос о выборе между Россией и НАТО. На самом деле никакого выбора не существует. Военный союз с Россией не имеет альтернативы, так как НАТО как коллективная система безопасности недоступна для стран Южного Кавказа (даже для Грузии, стремящейся попасть в организацию), говорит политик.

Левон Зурабян отметил, что с точки зрения имиджа Армении было бы намного лучше, если бы эти интервью не состоялись.