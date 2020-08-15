Лукашенко перебросил войска на западные границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах, сообщило в субботу белорусское госагентство Белта.

Выступая на совещании в Центре стратегического управления минобороны, он, в частности, выразил беспокойство учениями сил НАТО в Польше и Литве.

"Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно", - сказал глава государства.