В Италии новая вспышка коронавируса

В Италии зафиксировали рекордное с мая число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Минздрав страны, передает агентство ANSA.

По данным ведомства, за сутки в стране выявили 629 зараженных — рекордный показатель с 23 мая. Вчера было выявлено 574 случая заболевания, что также является рекордом с 28 мая. Всего в стране 253 438 инфицированных коронавирусом.

Общее число летальных исходов в Италии возросло до 35 392 пациентов.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 21,5 млн человек, умерли свыше 766,3 тыс.