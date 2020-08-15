Тяжелое ДТП в Масаллы есть погибшие и раненые
В Масаллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в городе Масаллы.
В Масаллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в городе Масаллы.
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