Вождь сказал: надо, общепит ответил: есть! наша корреспонденция
Лидер КНР Си Цзиньпин призвал органы власти и граждан к решительному пресечению расточительного отношения к продуктам питания и воспитанию бережливости.
Глава государства обратил внимание на необходимость такого воспитания населения, чтобы бережливость считалась «почетом», а расточительство — «позором».
Несмотря на богатый урожай, который собирается в стране несколько лет подряд, Си Цзиньпин выразил возмущение фактами нерачительного использования продуктов питания.
В связи с этим он напомнил согражданам, что ситуация в мире, особенно в условиях эпидемии коронавируса, не располагает к утрате бдительности и требует ответственного отношения к продовольственной безопасности. Лидер страны высказался за формирование в этом вопросе «кризисного сознания», усилив популяризацию бережливости.
Тем, кто тут же попытался найти в высказываниях китайского лидера глобальную экономическую и политическую подоплеку сразу рекомендуем успокоиться – с продовольственной безопасностью в КНР все в порядке, призыв Си Цзиньпина – про другое, про формирование культурного, здорового и рачительного населения.
Проще говоря, лидер страны призвал срочно покончить с постоянным обжорством и выбрасыванием еды! А как иначе? Китайцы очень любят шикануть и заказать побольше. В результате в крупных китайских ресторанах почти 40% заказанных блюд остаются несъеденными и отправляются из тарелок прямиком на помойку. Это десятки миллионов тонн пищевых отходов — достаточно, чтобы накормить десятки миллионов людей каждый год, не отходами, конечно, а просто едой.
Причем, с аналогичным призывом товарищ Си обращался к населению еще в 2013 году и в последующем не раз возвращался к этому вопросу, требуя от партийных и государственных органов держать его под постоянным контролем. Но тогда его авторитет в стране был еще не настолько высок – и этот призыв проигнорировали. Другое дело сейчас – партийные комитеты и общественность на местах тут же включились в это движение, общепит стал рапортовать о готовности выполнить указание лидера КНР.
Не обошлось, само собой и без «живого творчества масс» на местах, до которого провинциальные китайские чиновники весьма охочи – глаз да глаз за ними нужен.
Так, в провинции Хубэй (той самой, где Ухань, летучие мыши и первые случаи коронавируса) в ресторанах сразу решили позволять людям заказывать на одно блюдо меньше, чем число гостей. Например, пришли вы вчетвером — значит, можно заказать только 3 блюда! Что делать, если гость пришел в ресторан один, не сообщается.
Впрочем, это – издержки, которые в подобных делах всегда неизбежны. Главное, что появилась надежда, что теперь можно будет пойти в китайский ресторан вдвоем и заказать нормальный обед на нормальных тарелках, а не два тазика с рисом и лапшой.