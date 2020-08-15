В связи с этим он напомнил согражданам, что ситуация в мире, особенно в условиях эпидемии коронавируса, не располагает к утрате бдительности и требует ответственного отношения к продовольственной безопасности. Лидер страны высказался за формирование в этом вопросе «кризисного сознания», усилив популяризацию бережливости.

Тем, кто тут же попытался найти в высказываниях китайского лидера глобальную экономическую и политическую подоплеку сразу рекомендуем успокоиться – с продовольственной безопасностью в КНР все в порядке, призыв Си Цзиньпина – про другое, про формирование культурного, здорового и рачительного населения.

Проще говоря, лидер страны призвал срочно покончить с постоянным обжорством и выбрасыванием еды! А как иначе? Китайцы очень любят шикануть и заказать побольше. В результате в крупных китайских ресторанах почти 40% заказанных блюд остаются несъеденными и отправляются из тарелок прямиком на помойку. Это десятки миллионов тонн пищевых отходов — достаточно, чтобы накормить десятки миллионов людей каждый год, не отходами, конечно, а просто едой.

Причем, с аналогичным призывом товарищ Си обращался к населению еще в 2013 году и в последующем не раз возвращался к этому вопросу, требуя от партийных и государственных органов держать его под постоянным контролем. Но тогда его авторитет в стране был еще не настолько высок – и этот призыв проигнорировали. Другое дело сейчас – партийные комитеты и общественность на местах тут же включились в это движение, общепит стал рапортовать о готовности выполнить указание лидера КНР.