Местные источники сообщают, что очередная атака на Мосимбоа-да-Прая началась в ночь на 6 августа. Большая часть города быстро перешла под контроль боевиков, однако мозамбикские фузилеры (морские пехотинцы) удерживали гавань до 11 августа, когда у них закончились боеприпасы.

Начиная с апреля этого года населенный пункт неоднократно подвергался нападениям боевиков, а в последние месяцы фактически стал городом-призраком без электричества и водоснабжения, который покинуло практически все местное население.

На помощь осажденным пришли сотрудники южноафриканской частной военной компании Dyck Advisory Group (DAG), которые, используя вертолеты, обстреливали нападающие группы джихадистов. Однако из-за удаленности от основной базы (она находится в 350 км южнее, в г. Пемба) находиться в небе над городом вертолеты могут не более пятнадцати минут. Также вертолеты DAG использовались для доставки боеприпасов морским пехотинцам. Но к началу недели ситуация с доставкой усложнилась и к вечеру 11 августа у обороняющихся закончился боезапас. По данным мозамбикских СМИ, боевики ИГ полностью захватили порт Мосимбоа-да-Прая. По некоторым данным, террористы повредили один из катеров-перехватчиков типа HSI32 производства Франции, стоящих на вооружении береговой охраны Мозамбика.

На данный момент неизвестно, продлится ли долго контроль ИГ над Мосимбоа-да-Прая: ранее боевики предпочитали использовать тактику «бей и беги», нападая на населенные пункты и покидая их до прибытия основных сил. Однако растущая интенсивность нападений указывает на то, что ИГ переходит от набегов к постоянному контролю территорий.

Ранее неподалеку от порта боевики захватили две военные базы. Захваченный порт имеет стратегическое значение для развития месторождений сжиженного природного газа на северо-востоке Мозамбика, стоимостью около $60 миллиардов. Для правительства Мозамбика ситуация дополнительно осложняется тем, что в провинции Кабу-Делгаду реализуется еще несколько крупных проектов международных нефтегазовых корпораций, в том числе Total и ENI, а банки уже выделили на них кредитные линии.

Неспособность мозамбикских властей обеспечить безопасность строящихся объектов может поставить крест на воплощении этих планов в жизнь.