В настоящее время странами-членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями при ШОС — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. На планируемом XX саммите ШОС намечено принять новый пятилетний план действий по реализации Стратегии развития организации до 2025 года, что эксперты считают крайне важным для дальнейшего развития сотрудничества стран-членов.

Cрок проведения саммита ШОС - Шанхайской организации сотрудничества в Санкт-Петербурге из-за пандемии уже переносился с лета на осень, но в России не оставляют надежду его провести. Как объявили в Кремле, новая дата будет определена «в зависимости от дальнейшего развития эпидемической обстановки в государствах объединения и в мире в целом».

Однако, как отметил старший научный сотрудника Института Дальнего Востока РАН Виталий Кашин, у организации много проблем, «например, вступление в ШОС Индии и Пакистана усложнило координацию и выработку решений в рамках объединения, но вместе с тем создало новые возможности для индокитайского сотрудничества. Организация по-прежнему будет востребована, особенно учитывая перспективы развития ситуации в Афганистане. Страны заинтересованы в продолжении совместных учений и в расширении различных многосторонних и двусторонних каналов взаимодействия».

Вместе с тем, по мнению Кашина, бурного углубления сотрудничества и его распространения на новые сферы ждать не стоит. И пандемия здесь мало что меняет. «Для экономического взаимодействия у России есть ЕАЭС, у Китая — «Один пояс - один путь», а гуманитарная и медицинская помощь осуществляется на двусторонней основе», - напомнил он.

Еще одну проблему организации назвал аналитик Института международных исследований МГИМО, иранист Адлан Маргоев. Он видит ее в предполагаемом принятии в ШОС Ирана. «Парадоксально, но членство Ирана блокирует родственная для него страна - Таджикистан. Пока Иран и Таджикистан не решат свои противоречия, консенсуса в ШОС по поводу вступления ИРИ в организацию не будет», - уверен востоковед.

Вот и иранский эксперт по международной политике Шаиб Бахман напоминает, что каждый раз, когда поднимался вопрос о членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества, согласие и несогласие разных стран по этому поводу всегда вызывали дискуссии и находились в центе внимания участников совещаний.

«В последние годы Россия, - отмечает он, - как одна из влиятельных стран ШОС открыто поддерживала членство Ирана, но Китай возражал. Существовали некоторые предположения, что китайцы в сложившейся ситуации по разным причинам не хотят, чтобы Иран вступил в организацию. В случае принятия Иран становится членом важного регионального механизма, который может быть очень важен для нас с точки зрения населения, географии».

Но это очень важно и для самой Шанхайской организации, потому что Иран является международным игроком и, исходя из его географического положения, может связать эту организацию с регионом Персидского залива и Ближнего Востока, не сомневается иранский эксперт.

В последние годы открытого голосования по вопросу членства Ирана в ШОС не было, тем не менее всем ясно, что ключевую роль в блокировании вступления ИРИ играют Таджикистан и Узбекистан. Не исключено, это вызвано их достаточно напряженными отношениями с Тегераном. Однако некоторые аналитики подозревают, что за несогласием этих двух центральноазиатских республик стоят более крупными странами, не желающие обрести сильного конкурента сильного конкурента на азиатском рынке.

Но самому Тегерану, судя по всему, очень хочется оказаться в ШОС. Как сказал иранский профессор политологии Вахшитех Ахмад, участие ИРИ в ШОС имеет важное значение для его страны.

«Тогда мы могли бы показать всем нашим врагам, что Иран не одинок и ему безразличны американские санкции. Однако в ШОС есть такие страны, которые оглядываются на Вашингтон. Тем не менее в случае консенсуса между Россией и Китаем, думаю, мы преодолеем все эти препятствия на пути вступления в организацию», - надеется иранец.