Турецкая лира упала к историческим минимумам, только за пару недель она потеряла около 20%. А эксперты предрекают дальнейшее понижение курса национальной валюты братской страны. Российские туристы, скажем, этому рады - отдых в Турции стал еще дешевле. А по сравнению с широко рекламируемыми крымскими пляжами отдых здесь, по утверждению самих же россиян, чуть ли вдвое дешевле. В Азербайджане после смягчения карантинного режима многие тоже устремились в Анталию, Бодрум…

Отдых в Турции стал еще дешевле: турецкая лира за первые две недели августа упала к историческим минимумам – на 18%-20%. Тем более, что Турцию, в отличие от европейских курортов, пока не «закрывают» из-за коронавируса - с 10 августа в эту страну полетели прямые чартеры и регулярные рейсы из России, разрешен отдых на курортах Турции для немецких и британских туристов. Ну, а с Азербайджаном взаимные поездки вскоре можно будет совершать просто при наличии лишь удостоверения личности. А дешевые автобусные и железнодорожные туры еще больше увеличат взаимный пассажиропоток. И все это способствует развитию туризма в этой стране. Постоянное падение лиры на валютных рынках может реально помочь туризму в регионе даже в условиях пандемии COVID-19. К тому же, специалисты финансового рынка считают весьма вероятным дальнейшее понижение курса турецкой валюты.

Конечно, обвал турецкой лиры несет риск для других валют, однако отдыхающим туристам ситуация на руку. Благоприятный обменный курс, по мнению аналитиков, вероятно, привлечет иностранных туристов, и, в частности, британских туристов, которые в 2019 году представляли 2,44 млн посетителей в Турции, и которым сегодня не разрешено посещать ряд других стран, таких как Испания. Пару лет назад на 1 фунт стерлингов можно было бы купить 6,1 лиры, но при сегодняшнем обменном курсе это доходит до 9,56 лиры, что сделало Турцию намного дешевле. В итоге туроператоры снижают цены на каникулы, что делает Турцию идеальным местом отдыха для покупающих тур Last minute. Сама Анкара также надеется, что падение лиры поможет возродить туризм в достаточной степени для получения доходов, необходимых для предотвращения полномасштабного экономического кризиса. А туризм здесь – солидная доля экономического пирога.

Но есть ведь и остальные сферы экономики, в том числе валютный рынок страны, на которые падение лиры влияет пагубно. Анкара, конечно, озабочена этим и принимает соответствующие меры, и это можно было бы считать ее внутренним делом. Но проблема давно вышла за пределы страны. Падение турецкой национальной валюты уже вызвало снижение курса евро более чем на 1%. Обвальная ситуация с лирой выступает в роли потенциального негативного фактора и для валют развивающихся рынков, включая рубль. Правда, на азербайджанский манат это пока не оказывает влияния ввиду специфической курсовой политики Центробанка, чего не скажешь о турецкой экономике в целом.