Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 04:00

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжают шокировать публику. Маркл дала пространное интервью на полях онлайн саммита «The 19th», где обсуждались расовые протесты в Америке. Супруга принца, оказывается, была чрезвычайна рада, что они вернулись в США в разгар расовой революции после гибели темнокожего Джорджа Флойда.

«Сначала было чувство опустошенности, но теперь я понимаю, как хорошо быть дома, - призналась Меган. - Положительные стороны начали прослеживаться в течение нескольких недель после убийства Джорджа Флойда - в мирных протестах, в голосах людей, которые стали громче, в том, как люди начали признавать свою значимость. Грусть сменилась чувством вдохновения, ведь ты видишь, что ситуация меняется». Еще недавно мировые СМИ сообщали о том, что экстравагантная пара отказалась от королевского титула и всех соответствующих привилегий и осела в канадском Ванкувере. Но, как теперь выясняется, там им не понравились то ли вездесущие папарацци, то ли холодный климат и они переселились в Америку, где приобрели дом во всемирно известной Санта-Барбаре, по соседству с телеведущей-мультимиллионершей Опрой Уинфри. Покупка этого дома достойна отдельного рассказа. Он, как сообщает британское издание Daily Mail, был приобретен у российского богача Сергея Гришина. Тот купил его в 2009 году за 25 миллионов долларов, а в этом году попытался продать дом уже за 34 миллиона. Покупателей не нашлось, вероятно у американских знаменитостей деньги стали заканчиваться из-за падения экономики как и у рядовых граждан.

Тогда «российский олигарх» скинул цену на 10 миллионов и покупатели в лице представителей королевской династии объявились. Их не смутила скандальная репутация «человека со шрамом», как называют Гришина британские таблоиды. Проживающий в Лос-Анджелесе этот 54-летний джентльмен обладает состоянием в 500 миллионов долларов, и в Великобритании полагают, что большую часть он с помощью криминальной схемы похитил у российской банковской системы. По данным той же Daily Mail Гришин обратился к президенту Трампу с просьбой выдать ему американской паспорт, так как это даст ему возможность почувствовать себя в безопасности от преследующих его русских агентов. Но, вероятно, Гарри и Меган личность продавца не слишком интересовала. Пара наслаждается имением площадью в два га, с бассейном, теннисным кортом, гаражом на пять автомобилей, винным погребком, гостевым домом, тренажерным залом и великолепным садом со 100-летними оливковыми деревьями и кипарисами, обширным розарием, идеальными газонами и лавандовыми полянками. Как в таких условиях не наслаждаться начавшейся расовой гармонией в стране и окрепшими голосами темнокожих ее жителей! У читателей, вероятно, может возникнуть вопрос: а на какие шиши было куплено имение, если чета отказалась от получения денег из бюджета Виндзоров? Оказывается, что основную часть суммы им дал отец Гарри, наследный принц Чарльз, который, как пишет британская пресса, «предан своим сыновьям, и каждый раз, когда он может помочь, он делает это». При таком благосклонном отношении Чарльза паре можно и дальше отказываться от всех привилегий, она ничего не потеряет. Но можно ли со стопроцентной уверенностью утверждать, что Гарри и Маркл будут и впредь наслаждаться в Санта-Барбаре тем, что чернокожие американцы «начали осознавать свою значимость»?