Минобороны: армяне продолжают обстрел азербайджанских позиций

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Неркин Кармирахбур, Айгепар, Мосесгех, и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан и Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов", - отмечает Минобороны.