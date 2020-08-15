Умер брат президента США Роберт Трамп

"С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", — говорится в заявлении американского лидера.

Роберта Трампа 14 августа госпитализировали в Нью-Йорке в тяжелом состоянии. В тот же день президент США навестил брата в больнице.

Роберт Трамп часто упоминался в американских новостях в июле из-за иска семьи к племяннице Мэри Трамп. Он пытался остановить публикацию книги о главе Белого дома, в которой та утверждает, что в 1981 году Дональд не посетил на смертном одре ее отца Фреда — третьего из братьев Трамп.