Рекордный рост числа заразившихся коронавирусом в Ливане

"Минздрав в сотрудничестве с муниципальными властями изолирует жилые кварталы, которые стали очагами заражения", - сказал он.

Рекордное число заразившихся за сутки коронавирусом зафиксировано накануне в Ливане. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Хамад Хасан, впервые с 21 февраля в стране было за один день инфицировано 397 человек, трое умерли от вируса, передает ТАСС.

"Режим карантина будет вновь введен в Арамуне в горном районе Алей, цепочки заражения выявлены в Харет-Хорейке, Джнахе, Хадасе и Бир-Хасане на южной окраине в Бейруте, под пристальным вниманием обстановка в двух центральных кварталах столицы - на Хамре и набережной Рас-эль-Бейрут", - отметил Хасан.

И.о. главы минздрава призвал население усилить меры личной гигиены и со всей ответственностью отнестись к санитарно-эпидемиологическим нормам, в частности к соблюдению социальной дистанции.

"Если ситуация не изменится в течение двух недель в лучшую сторону, то мы будем вынуждены ввести повсеместный режим изоляции", - подчеркнул он.

13 августа Хасан заявлял, что власти ожидают увеличения числа заразившихся коронавирусом в Бейруте после взрыва в морском порту 4 августа.

"Положение складывается критическое, учитывая, что около 50% клиник и медицинских учреждений нефункциональны из-за разрушений, а остальные переполнены пациентами, пострадавшими после взрыва", - предупредил он.

С конца февраля в Ливане выявлено 8 442 случая заражения коронавирусом, свыше 2 650 пациентов поправились, зафиксировано 97 летальных исходов.