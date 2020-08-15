Инара Рафикгызы, судебный репортер 11:08

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс по уголовному делу в отношении бывших сотрудников «Амрахбанка» Али Магеррамова и Икрама Эйвазова, которые обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, причиной возбуждения уголовного дела стала жалоба Галины Бурлачук на незаконные действия директора филиала «Инвестиция» данного банка Али Магеррамова. В отношении Али Магеррамова были выдвинуты обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Решением суда он был арестован на 4 месяца. Такие же обвинения были выдвинуты и против другого сотрудника банка Икрама Эйвазова. Согласно обвинению, Али Магеррамов, вступив в преступную связь с бухгалтером филиала Икрамом Эйвазовым, в 2006 году убедил Галину Бурлачук разместить депозит в филиале «Инвестиция». Они выдали ей фиктивную справку о размещении депозита и присвоили ее 56 тысяч 715 манатов. Помимо этого, в 2008 году Али Магеррамов взял у своего знакомого Надира Амирова 20 тысяч долларов, пообещав вернуть их в течение двух месяцев. Амирову также была предоставлена справка о размещении депозита, но деньги были присвоены.

В 2011 году Магеррамов предстал перед судом по обвинению в мошенничестве, но получил условный срок. На суде он заявил, что не подписывал документов о размещении депозита от имени Галины Бурлачук и якобы эти документы были присланы в филиал из главного офиса банка. Али Магеррамов также отметил, что не размещал депозит от имени своего знакомого Надира Амирова. Магеррамов утверждает, что взял у Амирова деньги в долг, но не смог их вернуть из-за потери работы. Другой обвиняемый, бухгалтер Икрам Эйвазов, также отказался признавать свою вину. По его словам, он не принимал денег от Галины Бурлачук, но подтвердил тот факт, что женщина часто приходила в банк и встречалась с Али Магеррамовым. Икрам Эйвазов утверждает, что за всеми банковскими махинациями в их филиале стоял непосредственно Али Магеррамов. В своих показаниях Галина Бурлачук отметила, что начиная с 2006 года она размещала деньги, которые копила на квартиру для сына-инвалида, в филиале «Амрахбанка». Деньги она передавала в филиале банка Али Магеррамову. Когда она в очередной раз пришла в филиал «Инвестиция», то увидела, что он закрыт. Позже она узнала, что Али Магеррамов был арестован по обвинению в мошенничестве.