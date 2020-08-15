В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа

Мужчину с партией таблеток экстази в форме головы президента США Дональда Трампа задержали в Великобритании, сообщается на сайте полиции графства Бедфордшир.

По данным полиции, житель города Лутон был задержан по подозрению в поставке наркотиков после того, как у него нашли ряд наркотических веществ, включая оранжевые таблетки МДМА в форме головы Трампа.

"Преступники постоянно ищут новые способы продать свои наркотики и сделать их более заманчивыми. Раньше мы видели таблетки МДМА в виде ряда культурно-популярных вещей, а последний пример этого — это "дональды трампы", - приводятся на сайте слова представителя полиции Райана Барнса.

Он отметил, что найденные таблетки содержат чрезвычайно высокую дозу МДМА и могут серьезно навредить принявшему их.