В Армении 168 новых заражений COVID-19, в Грузии - 15

За сутки в Грузии зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом, три пациента выздоровели. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1 336, выздоровели 1 088 человек, 17 человек скончались.

В настоящее время на карантине в Грузии находятся 7 597 человек, а на стационарном контроле - 249 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 41 663, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что, по состоянию на 15 августа, таких случаев было 41 495. Таким образом, суточный прирост составил 168.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 818 человек.

Число излечившихся от инфекции составляет 34 584. На лечении находятся 6 018 человек.