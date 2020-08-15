Икрам Нур, автор haqqin.az 13:28

Четыре иранских танкера, направляющихся с топливом в Венесуэлу, были арестованы США в открытом море. Несколькими днями ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обвинило вооруженные силы Ирана в задержании в международных водах танкера Wila.

В дни ликования, когда первый конвой иранских танкеров достиг берегов Венесуэлы, а над Каракасом взвился флаг Ирана, обозреватели haqqin.az предупреждали, что американцы так это не оставят и предпримут ответные меры. Так, собственно, и случилось. 12 августа появилось заявление неназванных источников в администрации Трампа о том, что США взяли под контроль груз танкеров, доставлявших иранское топливо в Венесуэлу. По заявлениям американской прессы, четыре судна – «Луна», «Панди», «Беринг» и «Белла» идут в Хьюстон, Техас, чтобы сдать груз американским властям, которые должны его конфисковать. По сообщениям, поступающим из США, речь о сдаче судов не идёт, они только перегрузят топливо на другие танкеры, с которых оно будет выгружено в США. Суда отключили свои транспондеры, и где они точно – неизвестно. Но в Венесуэлу они не пришли, и это главное. Иранская сторона поначалу пыталась все отрицать. Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани 13 августа заявил, что ни корабли, ни их владельцы не были иранскими. Президент Ирана Хасан Роухани назвал объявление об аресте четырех танкеров «ложью»: «Ни корабли, ни флаг не были иранскими. Вся эта история - ложь».

Но спустя некоторое время все встало на свои места. Флаг действительно был либерийский, а не иранский. Под таким, правда, в торговом флоте только ленивый не ходит - очень уж льготы при оформлении порта приписки хорошие. А вот отгрузка была организована бизнесменом М. Маданипуром, связанным со Стражами исламской революции, и проходила через фирму Mobin International Ltd., находящуюся под санкциями за тесное сотрудничество с иранскими военными. Так потихоньку между Ираном и США может развернуться новый эпизод флибустьерских танкерных войн. Первый, напомню, произошел в 2019 году и закончился со счетом 1:1. Тогда, в июле, власти Гибралтара задержали по запросу США иранский танкер Grace 1, а власти Ирана в Ормузском проливе - танкер Stena Impero. После чего произошел размен - Grace 1 был освобожден и переименован в Adrian Darya 1 под обещание властей Ирана не поставлять нефть в Сирию, а Stena Impero ушел из Ирана в сентябре. В нынешнем эпизоде Вашингтон ведет со счетом 4:1, а Венесуэле уже откровенно плохо. Впрочем, и Ирану не многим лучше. 11 августа Хасан Роухани заявил: «План властей Ирана состоит в том, чтобы позволить населению инвестировать в нефть и ее поставки на энергетическую биржу, что станет важным шагом в противодействии нефтяному эмбарго врагов. Граждане должны быть уверены в усилиях правительства по стабилизации экономики и знать, что власти не пожалеют усилий для защиты их средств к существованию и имущества». Согласно замыслу Тегерана, на энергетической бирже Ирана (IRENEX) будет выставлено 220 миллионов баррелей нефти через исламские бонды, которые являются ценными бумагами, аналогичными фьючерсам. Действия США ставят на этих планах жирный черный полумесяц. Сами иранцы были готовы даже выкупить танкеры у их судовладельцев, чтобы топливо дошло до Венесуэлы, но оно туда не дошло. Теперь, после американской акции, им, возможно, придётся действительно доставлять топливо в Венесуэлу на судах, но уже под своим флагами, а это означает пик эскалации и увеличение количества пиратских актов со стороны США. Что, разумеется, Вашингтон не остановит.