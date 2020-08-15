Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. Это анонсировал в беседе с РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой», — пояснил он. Специалист подчеркнул, что это связано с необходимостью отправить большую часть уже наработанной вакцины на пострегистрационное исследование.

Гинцбург подчеркнул, что после этого все вакцины пойдут для граждан страны. По оценке ученого, задержка продлится две-три недели, может быть, месяц.