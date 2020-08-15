В Баку запустят еще один экспресс-маршрут

Один из пяти дополнительных экспресс-маршрутов, организованных с целью удовлетворения растущего пассажиропотока в связи со смягчением особого карантинного режима, M10 начнет функционировать с завтрашнего дня, сообщили haqqin.az в пресс-службе Бакинского транспортного агентства.

Согласно информации, автобусы линии M10 будут курсировать до остановочного пункта, расположенного в поселке Мардакян, на территории так называемой старой железнодорожной станции. Здесь уже проведены соответствующие подготовительные работы.

Эксплуатируемые ООО BakuBus 12-метровые современные комфортабельные автобусы будут обслуживать пассажиров с 06:30 до 21:00. В зависимости от ситуации по этому маршруту также могут курсировать и 18-метровые автобусы.

С вводом в эксплуатацию линии М10 будет обеспечена прямая связь с центром города поселков Мардакян, Шаган, Бина и других жилых районов в направлении Ени Сураханы. Это позволит 13 000 пассажиров ежедневно совершать комфортные поездки в центр города и в обратном направлении. По этому маршруту в одном направлении установлено 10 остановочных пунктов. Отметим, что схема движения экспресс-автобусов М10 определена от поселка Мардакян до станции метро «Нариман Нариманов».