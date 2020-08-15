В Лондоне умер внук Назарбаева
Сегодня ночью в Лондоне скончался Айсултан Назарбаев, сообщает zakon.kz.
Причина смерти выясняется. Предварительно - остановка сердца. Другие подробности пока неизвестны. Через 10 дней Айсултану Назарбаеву исполнилось бы 30 лет.
Айсултан Назарбаев - внук Нурсултана Назарбаева, экс-президента Казахстана, Елбасы. Родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.
Учился в Международном колледже непрерывного образования в Астане, а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.