Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор

Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси с учетом оказываемого на республику давления извне, сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в елоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне", - говорится в сообщении.

Предыдущий разговор двух президентов состоялся в субботу, 15 августа. По итогам беседы Лукашенко заявил, что Россия высказала готовность помочь Беларуси "при первом же запросе".