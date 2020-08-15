Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Газета отмечает, что во время пандемии многократно возросло число звонков по видеосвязи с помощью различных сервисов. Однако такие перемены обрадовали далеко не всех — многие люди недовольны тем, как выглядят в кадре. Из-за этого они все активнее пользуются услугами пластических хирургов.

"У меня никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году", — призналась доктор Дайана Александер, пластический хирург из Атланты.

Она рассказала, что с 18 мая и до конца июля провела 251 процедуру. По ее словам, большинство клиентов приходят к ней со словами "Я созванивалась через Zoom, и, не знаю, что случилось, но я выгляжу ужасно".

Издание называет подобный тренд неожиданным, поскольку пластическая хирургия в США достаточно дорогая – стоимость различных процедур колеблется в промежутке от 3,3 тысячи до 25 тысяч долларов. При этом пластические операции зачастую не покрываются страховкой.