Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов в США
Американский президент Дональд Трамп уведомил своих помощников, что хотел бы провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным до президентских выборов в США в ноябре. Об этом сообщил в воскресенье американский телеканал NBC.
Согласно информации телеканала, лидеры могли бы выступить с заявлениями относительно Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
По словам источников, "сотрудники администрации рассматривали различные возможности относительно места и времени проведения нового саммита Трампа и Путина, в том числе в Нью-Йорке в следующем месяце". По сведениям телеканала, на саммите лидеры могли бы "объявить о достигнутом прогрессе" в том, что касается выработки новых договоренностей между США и РФ в сфере контроля над ядерными вооружениями. Отмечается, что "в числе рассматриваемых возможностей - подписание лидерами плана для продолжения консультаций относительно продления ДСНВ".