С Сарой все ясно, а как же ты, Исмаил? наша реакция
Бывший директор по Ближнему Востоку и Северной Африке правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Сара Лия Уитсон, которая, будучи в этом высоком статусе, открыто поддерживала оккупацию Арменией территорий Азербайджана и под предлогом защиты прав человека вела клеветническую кампанию против Баку, вновь активизировалась.
В этот раз позиционирующая себя как ревностный защитник прав человека, а на самом деле состоящая в самых тесных отношениях с исповедующим шовинистическую, расистскую и террористическую идеологию Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), армянка по происхождению (родилась в семье ливанских армян), с расчетом на повышение собственной популярности Сара Лия Уитсон переключилась на более горячую тему — планирующуюся аннексию Израилем части палестинских земель и сравнила это государство с режимом апартеида. На своей странице в Twitter, выступая в защиту прав палестинцев, она раскритиковала США за поддержку «продолжающегося апартеида» и поддержала нападки на Израиль.
Такой вот парадокс. Не та ли самая Сара Лия Уитсон, которая выискивала любой предлог, чтобы высказаться в пользу Армении, оккупировавшей территории мусульманского Азербайджана и осуществившей на захваченных землях этническую чистку, теперь рьяно защищает права палестинских мусульман и сравнивает правительство Израиля с апартеидом? По логике, если она действительно является беспристрастным международным правозащитником, то должна бы осудить Армению, как сейчас осуждает Израиль, оккупировавший палестинские территории.
Но, похоже, кого бы то ни было она защищает только когда требуют политические интересы, ну и для поддержания реноме «верного борца за справедливость». Между тем истинную Сару давно знают в мире. Некоторое время назад после обличающей ее статьи израильского эксперта в издании Wall Street Journal, где автор привел неопровержимые доказательства двуличия и корыстолюбия этого «борца за права человека», Саре Ли Уитсон даже пришлось оставить заманчивую должность в Human Rights Watch. А ведь именно эта должность позволяла «правозащитнице» армянского происхождения выискивать и инициировать причины, чтобы эта организация систематически обвиняла Азербайджан в контексте прав человека.
Несомненно, заказ на очернение Азербайджана Уитсон получила в Армянском национальном комитете Америки. Именно эта армянская организация постоянно пытается в политических и правительственных кругах США представить карабахский конфликт в качестве проблемы прав человека, то есть проблемы прав армян, и ведет пропаганду в этом направлении. А попытки этой организации сформировать мнение о «постоянных нарушениях прав человека» в Азербайджане составляют идеологическую основу армянского сепаратизма. Одним из инструментов этой клеветнической армянской кампании, построенной исключительно на подтасовке фактов, является как раз Human Rights Watch, где «трудится» Уитсон.
К сожалению, антиправительственные силы в Азербайджане в угоду сиюминутных интересов тоже нередко пытаются сформировать у мировой общественности представление о скверном положении с правами человека в стране и ссылаются при этом как раз на заявления HRW. Остаётся только гадать, чем так не угодила этим отечественным злопыхателям родина, которая «начинается со школьной скамьи», как пелось в известной советской песне, что они подпевают ливанской армянке Уилсон. Ее действия как раз понятны – она выступает на стороне своей родины, пусть и исторической, а вот местные «борцы за справедливость» стараются оклеветать свое же Отечество. Неужели они не видят откровенную вражду этой женщины к Азербайджану и азербайджанцам, замешанную исключительно на национальном факторе? Неужели даже смущения не испытывают… Как говорится в исламском писании, с Сарой (по имени первой жены Авраама, которая ревностно относилась ко второму сыну пророка Исмаилу, который, по коранической версии, и является прародителем мусульман) все ясно, а как же ты, Исмаил?!