В этот раз позиционирующая себя как ревностный защитник прав человека, а на самом деле состоящая в самых тесных отношениях с исповедующим шовинистическую, расистскую и террористическую идеологию Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), армянка по происхождению (родилась в семье ливанских армян), с расчетом на повышение собственной популярности Сара Лия Уитсон переключилась на более горячую тему — планирующуюся аннексию Израилем части палестинских земель и сравнила это государство с режимом апартеида. На своей странице в Twitter, выступая в защиту прав палестинцев, она раскритиковала США за поддержку «продолжающегося апартеида» и поддержала нападки на Израиль.

Такой вот парадокс. Не та ли самая Сара Лия Уитсон, которая выискивала любой предлог, чтобы высказаться в пользу Армении, оккупировавшей территории мусульманского Азербайджана и осуществившей на захваченных землях этническую чистку, теперь рьяно защищает права палестинских мусульман и сравнивает правительство Израиля с апартеидом? По логике, если она действительно является беспристрастным международным правозащитником, то должна бы осудить Армению, как сейчас осуждает Израиль, оккупировавший палестинские территории.

Но, похоже, кого бы то ни было она защищает только когда требуют политические интересы, ну и для поддержания реноме «верного борца за справедливость». Между тем истинную Сару давно знают в мире. Некоторое время назад после обличающей ее статьи израильского эксперта в издании Wall Street Journal, где автор привел неопровержимые доказательства двуличия и корыстолюбия этого «борца за права человека», Саре Ли Уитсон даже пришлось оставить заманчивую должность в Human Rights Watch. А ведь именно эта должность позволяла «правозащитнице» армянского происхождения выискивать и инициировать причины, чтобы эта организация систематически обвиняла Азербайджан в контексте прав человека.